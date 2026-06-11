Bron : il remporte 237 293 euros en pariant au Quinté +

Le 31 mai dernier, un parieur du PMU a remporté 237 293 euros au Quinté + en jouant dans un point de vente situé à Bron.

Jour de chance pour cet habitant de Bron. Dimanche 31 mai, un parieur du PMU est devenu "grand gagnant" en remportant 237 293 euros au Quinté +. Ce dernier a validé son pari dans le restaurant-point de vente, "Les Platanes", situé à Bron.

Il s'agit du 2e "grand gagnant" de l'année dans le Rhône et du 85e en France. Pour rappel, un joueur est nommé "grand gagnant" lorsqu'il remporte plus de 100 000 euros.

"Le gagnant est bien venu réclamer son gain. C’est un habitué du point de vente, il vient toutes les semaines. Je pense que mon point de vente porte chance car c’est le troisième gain PMU remporté", a confié le gérant du point de vente suite à l'annonce.

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