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Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
Image d’illustration. Ligne du métro B à Lyon. ©Flora Chaduc

Lyon : la ligne de métro B partiellement interrompue en raison d’une panne d’aiguillage

  • par C.M.

    • La ligne de métro B est interrompue ce jeudi 11 juin en raison d’une panne d’aiguillage depuis 17 h 50. Les stations de Place Jean Jaurès à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ne sont plus desservies.

    Nouvelle perturbation sur le métro lyonnais ce jeudi 11 juin. Depuis 17 h 50, la ligne de métro B est interrompue entre les stations Place Jean Jaurès et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud en raison d'une panne d'aiguillage. Seules les stations de Jean Macé à Charpennes Charles Hernu sont desservies.

    "Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre Stade de Gerland à Hôpital Lyon Sud, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne", indique TCL dans un communiqué. La reprise de la circulation est prévue à 18 h 50.

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