La Coupe du monde ? "Une aubaine pour les bars lyonnais", assure Bruno Da Eira

À l’occasion de la Coupe du monde de football, les bars lyonnais espèrent profiter de l’engouement populaire. Des horaires élargis ont même été accordés pour les phases finales.

Alors que la Coupe du monde de football débute ce jeudi, avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, "Vu le contexte économique difficile depuis le début de l'année, c'est une aubaine. La grande majorité des établissements diffuseront les matchs", se réjouit Bruno Da Eira, président de la branche Cafés, Bars, Brasseries et Établissements de nuit de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) du Rhône.

Dans l'optique d'optimiser les potentielles recettes, le syndicat a conclu un accord avec les autorités pour ouvrir les bars jusqu'à 2 heures, à partir des phases finales, contre 1 heure actuellement. Ce changement ne concernera pas le match France-Irak, qui débute à 23 heures.

"Cela permet aux gens de rentrer tranquillement chez eux, de ne pas se dire qu'ils vont louper les prolongations parce que l'établissement ferme. Concrètement, cet élargissement des horaires nous permet de diffuser 49 % des matchs, et toutes les rencontres de la phase à élimination directe." A noter qu'une décision similaire a été adoptée à Montpellier entre l'UMIH et la Ville, de quoi donner un coup de pouce aux bars lyonnais.

Des recettes qui dépendent du résultat des Bleus

Ces derniers voient aussi leur situation économique liée aux résultats des bleus, qui affronteront le Sénégal, l'Irak et la Norvège en poules. "Il y aura énormément d'engouement, les gens vont être plus enclin à sortir et consommer en cas de victoire", souligne Bruno Da Eira. Celui qui est aussi propriétaire de deux établissements à Lyon, les Saints Potins (6e arr.) et le Café de la préfecture (3e arr.), a investi dans plusieurs écrans pour être en capacité de diffuser des matchs.

Il l'assure : "On aura vite un retour sur investissement, la Coupe du monde fait vivre l'établissement". Des formules spéciales seront proposées, sur la nourriture comme sur les boissons. Si l'évènement ramène du baume au coeur dans les bars lyonnais, leurs recettes dépenderont avant tout de la performance des joueurs de Didier Deschamps.

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