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Rhône in White
La soirée « Rhône in White » fait son retour à Lyon le 7 septembre prochain

La soirée "Rhône in White", dédiée aux vins blancs, revient en semptembre à Lyon

  • par Clarisse Bererd

    • La soirée "Rhône in White" se tiendra le 7 septembre au Grand Hôtel-Dieu. Profitez d’une soirée dédiée aux vins blancs de la vallée du Rhône, de 18 heures à minuit. L’entrée est libre, sous réserve de places disponibles.

    Place aux agendas. Après une dernière édition qui avait rassemblé 2 400 personnes, le "Rhône in White" revient ce 7 septembre. La soirée se tiendra au Grand Hôtel-Dieu de 18 heures à minuit.

    Durant cette soirée, les vins blancs de la vallée du Rhône seront mis à l’honneur.  La carte des vins contiendra uniquement des vins blancs, mais les bouteilles n’auront pas de nom sur l’étiquette. Seules leurs caractéristiques pourront guider le choix. Une manière de découvrir de nouveaux cépages, sans influences ni idées reçues.

    Le verre de vin est proposé à 5 euros et la bouteille à 25 euros. Des cocktails à base de vin blanc seront aussi réalisés sur place. Pour cela, comptez 8 euros par cocktail. Des boissons sans alcool seront également disponibles tout au long de la soirée. DJ set et street-food seront aussi de la partie.

    Le vin blanc : de plus en plus apprécié

    Le vin blanc est de plus en plus en vogue. Il représente actuellement 12 % de la production de la vallée du Rhône. En 2023, la consommation de blancs et de rosés a même dépassé celle des vins rouges.

    Une nouvelle activité sera aussi disponible pour cette nouvelle édition : élaborer sa propre cuvée. Les participants pourront assembler leur propre vin blanc après un atelier dégustation dédié au savoir-faire de l’assemblage des cépages blancs rhodaniens. L’atelier de 45 minutes aura lieu au caveau du Grand Réfectoire, de 18 h 30 à 19 h 15, puis de 19 h 45 à 20 h 30. Les places sont limitées, il sera donc nécessaire de réserver sa place, au prix de 10 euros.

    Lire aussi : Escapades : road-trip dans le vignoble jurassien

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