Villeurbanne : un réseau de trafic d'héroïne et de cocaïne démantelé

Plusieurs kilos de drogue ont été saisis et quatre individus arrêtés mardi 7 mars à Villeurbanne. Les suspects ont été présentés devant le parquet de Lyon.

Nouveau coup de filet à Villeurbanne. Un réseau de trafic d'héroïne et de cocaïne a été démantelé mardi 7 mars. Plusieurs individus avaient été placés sous surveillance par les forces de l'ordre à la suite d'un renseignement. Les interventions de police s'intensifie dans la commune avec une autre grosse intervention la veille, lundi 6 mars.

Toujours est-t-il que quatre individus ont été interpellés. Il s'agirait de ressortissant albanais, selon une information du Figaro Lyon. Ces derniers ont été arrêtés avec trois kilos d'héroïne et un kilo de produits de coupe. Les individus étaient aussi en possession de plus de 8 000 € en liquide, d'une arme de point et de munitions.