14 personnes interpellés dans une opération anti-stups à Villeurbanne

Une importante opération anti-stups a été menée ce lundi matin à Villeurbanne dans le quartier du Tonkin.

Ce lundi matin, la police a mené une importante opération anti-stups à Villeurbanne dans le quartier du Tonkin, rapportent nos confrères du Progrès. Le coup de filet visait le point de deal de la rue Jacques-Brel où un garage servait à réaliser les transactions à l'abri des regards.

Plusieurs centaines de milliers d'euros saisis

Près de 200 policiers, dont le RAID et la BRI, ont été mobilisés pour procéder à des interpellations simultanés et des perquisitions. Selon Le Progrès, plusieurs kilos de cannabis, de la cocaïne, des armes et plusieurs centaines de milliers d'euros auraient été saisis. 14 personnes auraient également été intepellées.