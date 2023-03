Un réseau de tueurs à gages identifié, deux individus interpellés à Villeurbanne

Deux individus soupçonnés d'appartenir à un réseau de tueurs à gages ont été interpellés à Villeurbanne dans la métropole de Lyon.

Selon des informations de nos confrères du Parisien, un réseau de jeunes tueurs à gages aurait été mis au jour après l'interpellation de neuf individus âgés de 18 à 20 ans. Ils ont été placés en garde à vue ce lundi 13 mars dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en juillet 2022 à Paris notamment des chefs de "meurtre et tentative de meurtre avec préméditation en bande organisée" et "associations de malfaiteurs criminelle et délictuelle".

Le commanditaire présumé interpellé près de Lyon

En juin 2022, un homme de 19 ans est arrêté à la gare de Montparnasse à Paris avec un arsenal dans son sac. Un fusillade éclate un mois plus tard dans le 11e arrondissement faisant un mort. Les policiers découvrent que les armes utilisées sont similaires à celles saisies à Montparnasse. Un mineur, soupçonné d'être l'un des auteurs de la fusillade est mis en examen et incarcéré.

En septembre 2022, un homme de 20 ans, soupçonné d'être le complice du mineur lors de la fusillade à Paris, est interpellé à Villeurbanne près de Lyon. Il se trouvait dans un véhicule, accompagné du possible commanditaire de la fusillade, toujours selon Le Parisien. Ils sont également soupçonnés d'avoir préparé un assassinat et un vol de voiture dans l'Ain.

L'ampleur du réseau n'est pas encore établie, il semblerait qu'au moins trois contrats d'élimination, dont le meurtre de Paris, aient été passés.