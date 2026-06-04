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Le ministre des Affaires étrangères attendu à Lyon ce vendredi

  • par La Rédaction

    • Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sera en déplacement à Lyon ce vendredi 5 juin pour notamment discuter avec des lycéens des grands enjeux internationaux.

    Lyon accueillera ce vendredi Jean-Noël Barrot dans le cadre de "DiploNation", une série de déplacements destinés à rapprocher les questions diplomatiques des territoires. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères passera la journée dans la métropole lyonnaise pour rencontrer élus, étudiants, acteurs économiques et représentants de la société civile.

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    Après une première séquence à la préfecture du Rhône consacrée à la compétitivité des territoires, le ministre se rendra au lycée du Parc pour débattre avec des lycéens de l’actualité nationale et internationale. Il poursuivra sa visite dans l’ouest lyonnais, notamment chez MGA Technologies à Civrieux-d’Azergues, entreprise spécialisée dans l’industrie 4.0.

    La santé mondiale figurera également au cœur de son déplacement. Jean-Noël Barrot visitera le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), dans le 7e arrondissement de Lyon, où une table ronde sera consacrée à la prévention et à la gestion des futures pandémies.

    La journée s’achèvera par un débat ouvert au public à la préfecture du Rhône autour des grands enjeux internationaux et de leurs conséquences concrètes pour les Français.

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