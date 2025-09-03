Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Villeurbanne : un homme poignarde son fils en tentant de s'en prendre à son ex-femme

  • par Loane Carpano

    • Le 20 août dernier, un homme a poignardé son fils alors qu'il tentait de porter un coup de couteau à la gorge de son ex-femme à Villeurbanne.

    Le 20 août dernier, une femme a été agressée par son ex-mari, son fils a également reçu un coup de couteau.

    Rapportés par le Progrès, les faits se sont déroulés à Villeurbanne, près du domicile des victimes. Ce jour-là, la femme et son fils avaient rendez-vous avec l'homme ayant partagé leur vie pendant plusieurs années. L'individu souhaitait revoir son fils, alors qu'il sortait de plusieurs années de prison pour violences conjugales envers cette même femme. Rétissants à l'idée d'un rendez-vous, les deux victimes avaient tout de même accepté de le rencontrer.

    Le jour du rendez-vous, alors que l'homme approche, ce dernier sort un couteau et vise la gorge de son ex femme. Préparé à une action de la sorte, le fils s'interpose et reçoit plusieurs coups de couteau dans le bras. Blessé, le jeune homme est conduit à l'hôpital où il est opéré.

    Alors que l'homme devait être jugé pour ces faits lundi 1er septembre, le tribunal a réclamé une expertise psychologique pour troubles bipolaires. L'audience a donc été renvoyée au 23 octobre prochain. En attendant, le prévenu est maintenu en détention.

    Lire aussi :

    à lire également
    bocuse d'or
    Le Bocuse d'Or Europe organisé pour la première fois en France en 2026 : la ville de Marseille choisie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : un homme poignarde son fils en tentant de s'en prendre à son ex-femme 19:01
    bocuse d'or
    Le Bocuse d'Or Europe organisé pour la première fois en France en 2026 : la ville de Marseille choisie 18:28
    police judiciaire
    Lyon : trois hommes interpellés pour vols à l'arraché 18:02
    plan Loup
    La présence d'un loup confirmée par l'OFB dans la Loire 17:31
    Xavier Odo
    Grigny-sur-Rhône : un nouvel arrêté anti-regroupement en vigueur 17:07
    d'heure en heure
    Laurent Wauquiez lors de l'inauguration du campus du numérique
    La gauche incendie la Région après la fermeture d'une formation du Campus du numérique 16:39
    Les gendarmes mènent une opération de contrôle des Pêcheurs et jet-skis sur la Saône près de Lyon 16:33
    Tensions à Rillieux-la-Pape : Julien Smati, le premier adjoint au maire, menacé de mort 16:06
    La nouvelle installation d’Odalie aux SUBS : “Être artiste, c'est soigner la société” 15:27
    Jean-Michel Aulas pourra finalement utiliser le micro-parti de Gérard Collomb pour faire campagne 14:50
    Métropole de Lyon : des fermetures nocturnes prévues sur la M6/M7 et le tunnel sous Fourvière 14:10
    Lyon : l'auteur des tirs de mortiers à la Part-Dieu présenté devant le juge pour enfants 13:31
    Lyon : un collectif dénonce une "situation critique" pour des jeunes mineures laissées à la rue 13:04
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut