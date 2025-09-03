Le 20 août dernier, un homme a poignardé son fils alors qu'il tentait de porter un coup de couteau à la gorge de son ex-femme à Villeurbanne.

Le 20 août dernier, une femme a été agressée par son ex-mari, son fils a également reçu un coup de couteau.

Rapportés par le Progrès, les faits se sont déroulés à Villeurbanne, près du domicile des victimes. Ce jour-là, la femme et son fils avaient rendez-vous avec l'homme ayant partagé leur vie pendant plusieurs années. L'individu souhaitait revoir son fils, alors qu'il sortait de plusieurs années de prison pour violences conjugales envers cette même femme. Rétissants à l'idée d'un rendez-vous, les deux victimes avaient tout de même accepté de le rencontrer.

Le jour du rendez-vous, alors que l'homme approche, ce dernier sort un couteau et vise la gorge de son ex femme. Préparé à une action de la sorte, le fils s'interpose et reçoit plusieurs coups de couteau dans le bras. Blessé, le jeune homme est conduit à l'hôpital où il est opéré.

Alors que l'homme devait être jugé pour ces faits lundi 1er septembre, le tribunal a réclamé une expertise psychologique pour troubles bipolaires. L'audience a donc été renvoyée au 23 octobre prochain. En attendant, le prévenu est maintenu en détention.

