Samedi 30 août, l'auteur des tirs de mortiers ayant provoqué la panique dans le centre commercial de la Part-Dieu le 28 août dernier a été présenté devant le juge pour enfants.

Le 28 août dernier, des détonations semblables à celles d'un coup de feu avaient provoqué un mouvement de foule au centre commercial de la Part-Dieu. Si le mouvement de panique avait largement été relayé sur les réseaux sociaux, la rumeur de coup de feu avait vite été démentie. En réalité, il s'agissait de tirs de mortiers d'artifice lancés par un adolescent en direction d'agents de sécurité.

Rapidement interpellé, l'auteur des faits a été présenté samedi 30 août au juge des enfants. Selon le Progrès, les deux personnes ayant profité de la situation pour voler certains magasins laissés déserts seront quant à eux jugés ultérieurement.

