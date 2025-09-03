Actualité
Image d’illustration. (© Tim Douet)

Lyon : l'auteur des tirs de mortiers à la Part-Dieu présenté devant le juge pour enfants

  • par Loane Carpano

    • Samedi 30 août, l'auteur des tirs de mortiers ayant provoqué la panique dans le centre commercial de la Part-Dieu le 28 août dernier a été présenté devant le juge pour enfants.

    Le 28 août dernier, des détonations semblables à celles d'un coup de feu avaient provoqué un mouvement de foule au centre commercial de la Part-Dieu. Si le mouvement de panique avait largement été relayé sur les réseaux sociaux, la rumeur de coup de feu avait vite été démentie. En réalité, il s'agissait de tirs de mortiers d'artifice lancés par un adolescent en direction d'agents de sécurité.

    Rapidement interpellé, l'auteur des faits a été présenté samedi 30 août au juge des enfants. Selon le Progrès, les deux personnes ayant profité de la situation pour voler certains magasins laissés déserts seront quant à eux jugés ultérieurement.

    Lire aussi :

    à lire également
    Lyon : un collectif dénonce une "situation critique" pour des jeunes mineures laissées à la rue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : l'auteur des tirs de mortiers à la Part-Dieu présenté devant le juge pour enfants 13:31
    Lyon : un collectif dénonce une "situation critique" pour des jeunes mineures laissées à la rue 13:04
    Quoi de neuf à Lyon ? 12:12
    Rhône : circulation toujours alternée à Chamelet sur la RD385 après l’effondrement d’un talus 11:35
    Deux ans après son interruption, la ligne aérienne Poitiers-Lyon va rouvrir 11:01
    d'heure en heure
    Lyon : les bancs en béton rue de la République retirés cette semaine pour le défilé de la Biennale de la danse 10:27
    Château de Berzé-la-Ville Saône-et-Loire
    Saône-et-Loire : le tinailler du château de Berzé-la-Ville lauréat du loto du patrimoine 10:01
    Drôme : le loto du patrimoine retient le Cabinet de Grand Serre parmi ses lauréats 09:33
    Lyon : 40 des 64 nouvelles caméras installées d'ici décembre 2025 09:02
    Regain Art : rentrée artistique et contemporaine pour le Palais de Bondy 08:45
    Lyon : un marathon de danse solidaire pour soutenir la trisomie 21 08:25
    Lyon : Grégory Doucet dénonce un "déferlement raciste" après une vidéo de rentrée à La Duchère 08:09
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne 07:48
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut