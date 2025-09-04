Un jeudi pluvieux et orageux à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus

C'est une journée pluvieuse et orageuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 4 septembre 2025, avec des températures qui ne dépasseront pas les 22 degrés au meilleur de la journée.

Après une belle journée d'été, la pluie est de retour à Lyon et devrait y rester toute la journée. Ce jeudi 4 septembre, une dégradation traversera la région lyonnaise avec des averses tournant à l'orage dans l'après-midi. Des pluies intenses voire de la grêle sont attendues dans l'après-midi à Lyon.

Côté températures, s'il fait déjà 19 degrés ce lundi matin, le mercure ne dépassera pas les 22 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.