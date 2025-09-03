Actualité
Le Bocuse d'Or Europe organisé pour la première fois en France en 2026 : la ville de Marseille choisie

  • par Nathan Bigué

    • La ville de Marseille a été désignée pour accueillir le Bocuse d'Or Europe, les 15 et 16 mars 2026, lors du Sirha Méditerranée.

    Avant de débarquer à Lyon, comme tous les deux ans, la finale mondiale du Bocuse d'Or, plus grand concours de gastronomie au monde, est précédée par des phases de qualifications nationale et continentale. Pour la toute première fois, la compétition européenne se déroulera en France et plus précisément à Marseille, les 15 et 16 mars 2026 au Parc Chanot, lors du Sirha Méditerranée.

    Lire aussi : Les enjeux géo-touristiques du Bocuse d'Or

    Grande finale en janvier 2027

    Vingt équipes représentant autant de pays européens s'affronteront donc dans la cité phocéenne pour tenter de décrocher l'une des dix places qualificatives pour la grande finale, prévue en janvier 2027. "Capitale européenne de la gastronomie en 2023, le choix de Marseille pour accueillir la prochaine édition du Bocuse d’Or Europe sonne comme une évidence", estime l'organisation.

    Rappelons que le Lyonnais et chef étoilé Gaëtan Gentil a annoncé sa candidature, en juin dernier, pour la sélection du Bocuse d'Or France. L'épreuve se tiendra le 21 octobre prochain, à Paris. Il sera entouré de Mathis Blain, son commis officiel, et de Maxime Laurenson, son coach.

    Lire aussi : "Le Bocuse d'Or, c'est un rêve" se réjouit le chef étoilé lyonnais Gaëtan Gentil

    Villeurbanne : un homme poignarde son fils en tentant de s'en prendre à son ex-femme

