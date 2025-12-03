Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Un mercredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un mercredi pluvieux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 3 décembre 2025 avec des températures de saison.

    Ce mercredi, la pluie est de retour à Lyon et dans la métropole de Lyon. Des pluies régulières seront présentes en matinée, avant de faiblir l'après-midi. Le retour au sec est prévu pour la soirée.

    Côté températures, il fait 6 degrés ce mercredi matin et le mercure ne dépassera pas les 8 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison avant un léger redoux sur toute la région lyonnaise pour le début de semaine prochaine.

    à lire également
    Neige-verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Neige-verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:14
    Véronique Sarselli
    Véronique Sarselli : “Avec Jean-Michel Aulas, nous voulons relancer la métropole de Lyon" 07:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Des armes et de la drogue saisies dans un appartement de Villeurbanne 02/12/25
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Des pompiers en grève pour la Fête des Lumières : "Nous avons un accord" se défend le SDMIS 02/12/25
    d'heure en heure
    Contrôle vélo brigade cycliste police municipale
    "La priorité aux piétons" : une opération de contrôle des cyclistes menée rue de la République à Lyon 02/12/25
    Fête des Lumières Saint-Genis-Laval
    La Fête des Lumières de Saint-Genis-Laval se tiendra samedi 6 décembre 02/12/25
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon crée un nouveau service pour mieux protéger les enfants et soutenir les familles 02/12/25
    La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour retrouver un homme disparu à Limonest 02/12/25
    Malgré les anciennes polémiques, les santons de retour à la Région 02/12/25
    Notre secret pour profiter de la Fête des Lumières en avant-première 02/12/25
    Ecole élémentaire Ernest-Renan
    Villeurbanne : une école élémentaire cambriolée à deux reprises 02/12/25
    Belleville-en-Beaujolais : la nouvelle déviation sud enfin ouverte 02/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut