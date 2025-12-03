Un mercredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus

C'est un mercredi pluvieux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 3 décembre 2025 avec des températures de saison.

Ce mercredi, la pluie est de retour à Lyon et dans la métropole de Lyon. Des pluies régulières seront présentes en matinée, avant de faiblir l'après-midi. Le retour au sec est prévu pour la soirée.

Côté températures, il fait 6 degrés ce mercredi matin et le mercure ne dépassera pas les 8 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison avant un léger redoux sur toute la région lyonnaise pour le début de semaine prochaine.