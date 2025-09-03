Un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé mort mardi soir dans une friche au sud de Lyon, non loin du Musée des Confluences.

La découverte macabre a eu lieu ce mardi 2 septembre, peu après 18 heures, dans un terrain en friche situé à la sortie du pont Pasteur, entre la M7 et le Rhône. C’est là qu’un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé sans vie, le corps couvert de plaies. Selon nos confrères du Progrès, à l’arrivée des secours, la victime était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Son décès a été constaté sur place.

Un important dispositif policier et de secours a été déployé autour de cette parcelle isolée, ancien parking devenu au fil des années un squat, avant d’être abandonné. La police scientifique a longuement inspecté les lieux, cherchant à déterminer si l’homme est mort sur place ou si son corps a été transporté jusque-là.

L’enquête devra établir les causes précises du décès. Mais la gravité des blessures et le contexte de la découverte orientent déjà les investigations vers la piste criminelle.