Lyon : le corps d’un homme couvert de plaies découvert près du pont Pasteur

  • par V.G.

    • Un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé mort mardi soir dans une friche au sud de Lyon, non loin du Musée des Confluences.

    La découverte macabre a eu lieu ce mardi 2 septembre, peu après 18 heures, dans un terrain en friche situé à la sortie du pont Pasteur, entre la M7 et le Rhône. C’est là qu’un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé sans vie, le corps couvert de plaies. Selon nos confrères du Progrès, à l’arrivée des secours, la victime était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Son décès a été constaté sur place.

    Un important dispositif policier et de secours a été déployé autour de cette parcelle isolée, ancien parking devenu au fil des années un squat, avant d’être abandonné. La police scientifique a longuement inspecté les lieux, cherchant à déterminer si l’homme est mort sur place ou si son corps a été transporté jusque-là.

    L’enquête devra établir les causes précises du décès. Mais la gravité des blessures et le contexte de la découverte orientent déjà les investigations vers la piste criminelle.

