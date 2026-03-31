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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Villeurbanne : un homme en urgence absolue après avoir été poignardé

  • par la rédaction

    • Les secours ont pris en charge un homme en urgence absolue au parc de la Feyssine après qu’il a été poignardé à l’abdomen.

    Aux alentours de 10 h 30 ce mardi, les secours sont intervenus au parc de la Feyssine, à Villeurbanne, afin de prendre en charge un homme en urgence absolue. Selon nos confrères du Progrès, la victime présenterait plusieurs plaies au niveau de l’abdomen, commises vraisemblablement par un couteau.

    L’homme a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital est engagé.

    C’est la troisième agression à l’arme constatée dans la métropole lyonnaise depuis ce week-end. Samedi, un homme a été poignardé à mort sur le quai Pierre-Scize, dans le 5e arrondissement de Lyon, tandis qu’une femme a été tuée par son mari dans la nuit de dimanche à lundi dans le 8e arrondissement. Son mari lui aurait infligé une vingtaine de coups de couteau avant d’appeler la police.

    Lire aussi : Lyon : une femme tuée à l'arme blanche, son conjoint arrêté

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