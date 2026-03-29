Homicide sur les quais de Saône : le suspect activement recherché à Lyon

Le suspect est toujours en fuite. LOU BENOIST / AFP

Un homme d’environ 30 ans a été mortellement poignardé sur les quais de Saône, ce samedi 28 mars. Le suspect est toujours en fuite.

Les faits se sont déroulés peu avant 14 heures, ce samedi 28 mars, au niveau du quai Pierre-Scize (Lyon 5e). Un jeune homme, âgé d’environ 30 ans, est décédé des suites d’un coup de couteau.

D’après les informations recueillies par Le Progrès, ce coup aurait été porté au niveau de la carotide lors d’une altercation avec un autre homme. Gravement blessé, la victime se serait réfugiée dans un appartement d’un petit immeuble géré par Grand Lyon Habitat, avant de rapidement succomber à ses blessures.

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Le suspect est toujours en fuite

Le suspect, âgé d’environ 25 ans, décrit comme brun, barbu et vêtu de noir, aurait été aperçu à proximité, plus précisément au niveau de l’arrêt de bus situé face à la fresque des Lyonnais. Il portait un couteau d’environ 20 centimètres à la ceinture.

Une enquête est donc toujours en cours afin d’identifier et d’interpeller l’auteur des faits.