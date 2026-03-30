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Lyon : une femme tuée à l'arme blanche, son conjoint arrêté

  • par Romain Balme

    • Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 mars. Un homme de 35 ans a été interpellé pour le meurtre de sa compagne, dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Un nouveau féminicide est venu gangréner l'actualité lyonnaise. Dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 mars, un homme de 35 ans a tué sa compagne de 36 ans à l'arme blanche, dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères de BFM Lyon, la victime a reçu plusieurs coups de couteau.

    Le suspect, a été arrêté et placé en garde à vue, et l'arme du crime a été retrouvée sur place. Il habitait à la même adresse que sa compagne, dans le quartier de Montplaisir.

    Selon la mission interministérielle pour la protection des femmes, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023.

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