Le groupe Place Publique demande des excuses publiques de certains élus LFI suite à une publication sur les réseaux sociaux contenant des propos "grossiers et insultants".

La tension monte au conseil municipal de Villeurbanne. Dans un communiqué paru ce jeudi 2 juillet, le groupe Place Publique demande des excuses aux élus de La France insoumise (LFI), qu’il accuse d’avoir tenu des propos "grossiers et insultants" dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux.

À l’origine de la polémique, une vidéo publiée mercredi 1er juillet par le groupe LFI Villeurbanne sur Instagram, reprenant un extrait du dernier conseil municipal. Le montage s’ouvre sur le message suivant en visant Jonathan Bocquet : "À Villeurbanne, un élu Place Publique (…) se moque et méprise le vœu sur la gratuité des piscines pendant que des personnes meurent à cause de la canicule."

Des accusations que rejette fermement Place Publique. "Ce processus rhétorique abject montre la facilité avec laquelle les élus LFI s’affranchissent de la vérité et de la qualité du débat démocratique", écrivent les élus du groupe dans leur communiqué. Ils interpellent directement le président du groupe LFI, Mathieu Garabedian, en lui demandant de présenter "des excuses publiques pour ces propos grossiers et insultants".

Un désaccord autour de la gratuité des piscines

Cette tension trouve son origine dans un vœu présenté par les élus LFI lors du dernier conseil municipal, proposant la gratuité des piscines municipales dans un contexte de fortes chaleurs. Place Publique explique que son élu, Jonathan Bocquet, ne s’est pas opposé au principe de la mesure, mais à la forme choisie.

Selon le groupe, il a rappelé qu’un vœu permet uniquement d’exprimer une position politique, tandis qu’une décision de gratuité doit faire l’objet d’une délibération. Ce vœu a finalement été rejeté.

À ce stade, le groupe LFI Villeurbanne n’a pas encore réagi publiquement à cette demande d’excuses.

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