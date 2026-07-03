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Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement. (@Anthony Ravas)

Lyon : Thomas Rudigoz lance des permanences sans rendez-vous dans le 5e arrondissement

  • par Corentin Lucas

    • À partir du 9 juillet, les habitants du 5e arrondissement de Lyon pourront rencontrer Thomas Rudigoz sans rendez-vous pour renforcer la proximité entre le maire et les riverains.

    Les habitants du 5e arrondissement de Lyon auront désormais la possibilité d’échanger directement avec leurs élus, sans prise de rendez-vous préalable. La mairie d’arrondissement a annoncé, ce vendredi 3 juillet, mettre en place des permanences ouvertes au public afin de permettre aux riverains de faire part de leurs questions ou propositions concernant leur quartier.

    Le premier rendez-vous est fixé au jeudi 9 juillet, de 14h à 18h, au premier étage de la mairie du 5e arrondissement, située au 14 rue du Docteur-Edmond-Locard.

    Des échanges de quinze minutes

    Au cours de ces permanences, Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement, accompagné des élus de son équipe, recevra les habitants selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Chaque entretien pourra durer jusqu’à une quinzaine de minutes afin de permettre à chacun d’exposer sa situation.

    "À l’issue de ces échanges, si une demande nécessite un traitement plus approfondi ou un temps de rencontre supplémentaire, les coordonnées de la personne seront recueillies afin de convenir d’un rendez-vous ultérieur", explique la municipalité dans son communiqué.

    La mairie précise que plusieurs permanences seront organisées tout au long de l’année, aussi bien à la mairie principale de la rue du Docteur-Edmond-Locard qu’à la mairie annexe située place du Petit-Collège.

    Lire aussi : Présidentielle 2027 : Thomas Rudigoz appelle Gabriel Attal à se lancer pour Renaissance

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