Villeurbanne : le festival de la nature en ville revient en avril

Dans le cadre du festival de la nature en ville, de nombreuses activités en lien avec la biodiversité seront proposées à Villeurbanne en avril.

Ateliers, balades à vélo, spectacles... Du 15 au 19 avril, le festival de la nature en ville revient à Villeurbanne. Pour l'occasion, de nombreuses animations autour de la biodiversité se tiendront tout au long de la semaine dans les rues de Villeurbanne.

Au programme notamment, une balade à vélo à travers les jardins familiaux de Villeurbanne, une conférence autour du chercheur et biologiste Olivier Hamant, un karaoké participatif, ou encore, une atelier pour créer une "spirale aromatique". La semaine sera clôturée par le traditionnel marché aux plantes de Villeurbanne qui aura lieu dimanche 19 avril, avenue Henri-Barbusse.

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