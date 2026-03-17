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Le Groupama Stadium plein à craquer lors du match entre l’OL et Manchester United en Ligue Europa.

Ligue Europa : dispositif de sécurité renforcé pour OL-Celta Vigo au Groupama Stadium

  • par NC

    • À l’occasion du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’Olympique lyonnais et le Celta Vigo ce jeudi, la préfecture du Rhône met en place des mesures strictes d’encadrement.

    La préfecture du Rhône met en place des mesures strictes d’encadrement des supporters espagnols à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’Olympique lyonnais et le Celta Vigo, jeudi 19 mars à 18h45 au Groupama Stadium. Un périmètre dédié et un point de rendez-vous obligatoire à Eurexpo sont au programme.

    La rencontre a été classée niveau 3 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), en raison d’un "risque de troubles à l’ordre public liés à un contentieux entre supporteurs". Un arrêté de périmètre a donc été pris : le 19 mars, de 8 h à minuit, toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Celta, ou se comportant comme telle, ne pourra accéder au stade et à ses abords qu’en étant passée par le point de rendez-vous obligatoire à Eurexpo à partir de 15 h 30, et munie d’un billet.

    Les supporters visiteurs devront ensuite emprunter les navettes depuis le parking P0 d’Eurexpo vers le Groupama Stadium. Le transport et l’utilisation de pétards ou d’engins pyrotechniques sont par ailleurs interdits à l’intérieur et aux abords du stade, ainsi que dans tout le périmètre défini par l’arrêté préfectoral.

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