Actualité
Fête du livre jeunesse 2025 à Villeurbanne. ©Lucas Frangella/Ville de Villeurbanne

Villeurbanne : la Fête du livre jeunesse 2026 explorera les quatre éléments

  • par LR

    • La 27e édition de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne se tiendra du 22 au 26 avril autour du thème des quatre éléments. Au programme : rencontres avec des auteurs, spectacles, expositions et ateliers pour les familles.

    Pendant cinq jours, la Maison du livre, de l’image et du son et ses alentours se transformeront en terrain d’exploration pour les jeunes lecteurs. La 27e édition de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne qui se tiendra du 22 au 26 avril prochain mettra à l’honneur l’eau, la terre, l’air et le feu à travers une programmation mêlant littérature, arts visuels et spectacles.

    Au total, 37 auteurs et illustrateurs seront présents pour rencontrer le public et proposer des séances de dédicaces. Parmi eux figurent notamment Benjamin Chaud, Camille Jourdy, Jeanne Macaigne ou encore Laurent Moreau. L’illustratrice Marie Mirgaine sera l’artiste associée de cette édition. Connue pour son travail en papier découpé, elle présentera une exposition consacrée à son univers et aux créations réalisées avec des élèves de l’école Louis-Pasteur dans le cadre d’une résidence artistique.

    Au total, près de 75 rendez-vous sont annoncés : installations immersives, spectacles, projections et ateliers créatifs autour des éléments naturels. La plupart des animations seront gratuites et ouvertes à tous, avec l’ambition de faire de cette fête un moment convivial de découverte de la littérature jeunesse.

    à lire également
    Les candidats de Ma Thèse en 180 secondes finale de Lyon
    Trois minutes, une thèse et 500 spectateurs : la science fait son show à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les candidats de Ma Thèse en 180 secondes finale de Lyon
    Trois minutes, une thèse et 500 spectateurs : la science fait son show à Lyon 08:32
    Villeurbanne : la Fête du livre jeunesse 2026 explorera les quatre éléments 08:27
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Au lendemain du chaos, la circulation des trains de nouveau perturbée à Lyon 08:12
    Hotel de la Métropole
    Article payant Métropole de Lyon : combien de sièges à pourvoir dans votre circonscription 08:05
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:50
    d'heure en heure
    Endrick arrache un nul mérité pour l'OL face au Celta Vigo en 8e de finale aller 07:32
    Lyon soleil
    Du soleil avant l'arrivée de la pluie, jusqu'à 17 degrés attendus à Lyon 07:12
    Grégory Doucet
    "Les Lyonnais ont envie qu’on leur parle de leur avenir", souligne Grégory Doucet 07:00
    Article payant Métropolitaines 2026 : le portrait de ceux qui veulent présider la Métropole de Lyon 12/03/26
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Article payant Municipales 2026 à Lyon : le portrait des têtes de listes 12/03/26
    Raphaëlle Mizony
    Municipales à Lyon : la candidate du NPA attaque Doucet et Aulas 12/03/26
    Top Chef rend hommage à Paul Bocuse dans un épisode tourné à Collonges-au-Mont-d'Or 12/03/26
    Jean-Michel Aulas
    Article payant Jean-Michel Aulas :  "Je sais construire une ville" 12/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut