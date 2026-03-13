Villeurbanne : la Fête du livre jeunesse 2026 explorera les quatre éléments

La 27e édition de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne se tiendra du 22 au 26 avril autour du thème des quatre éléments. Au programme : rencontres avec des auteurs, spectacles, expositions et ateliers pour les familles.

Pendant cinq jours, la Maison du livre, de l’image et du son et ses alentours se transformeront en terrain d’exploration pour les jeunes lecteurs. La 27e édition de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne qui se tiendra du 22 au 26 avril prochain mettra à l’honneur l’eau, la terre, l’air et le feu à travers une programmation mêlant littérature, arts visuels et spectacles.

Au total, 37 auteurs et illustrateurs seront présents pour rencontrer le public et proposer des séances de dédicaces. Parmi eux figurent notamment Benjamin Chaud, Camille Jourdy, Jeanne Macaigne ou encore Laurent Moreau. L’illustratrice Marie Mirgaine sera l’artiste associée de cette édition. Connue pour son travail en papier découpé, elle présentera une exposition consacrée à son univers et aux créations réalisées avec des élèves de l’école Louis-Pasteur dans le cadre d’une résidence artistique.

Au total, près de 75 rendez-vous sont annoncés : installations immersives, spectacles, projections et ateliers créatifs autour des éléments naturels. La plupart des animations seront gratuites et ouvertes à tous, avec l’ambition de faire de cette fête un moment convivial de découverte de la littérature jeunesse.