Villeurbanne : l’Asvel reçoit Boulogne-Levallois, le leader du championnat

Diminuée par les blessures et en difficulté sur la scène européenne depuis plusieurs jours, après trois défaites de suite, l’Asvel, va tenter de se relancer ce dimanche 21 novembre face à Boulogne-Levallois, le leader du Championnat de France.

Ce dimanche 21 novembre, à 17 heures, l’Astroballe accueille un choc au sommet du Championnat de France qui verra l’Asvel affronter Boulogne-Levallois. Moins de trois jours après leur dernier match contre le Fc Barcelone en Euroligue, face à qui ils se sont inclinés (80-60), les joueurs de TJ Parker vont devoir se remobiliser contre le leader de la Betclic Elite.

🏀 GAME DAY 🆚 @Metropolitans92

📍 Astroballe | Villeurbanne

⏰ 17h00

💻 LNB TV

🎙 Tonic Radio 🎫 https://t.co/yq9DEhQtTc

😷 Pass sanitaire et masque obligatoires à partir de 12 ans #LDLCASVEL #BetclicELITE pic.twitter.com/TRbp6mqRYQ — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 21, 2021

Toujours diminuée par de nombreuses blessures, l’Asvel devra une nouvelle fois composer sans Antoine Diot, David Lighty, Raymar Morgan et Victor Wembanyama indisponibles plusieurs semaines. À cela s’ajoute les absences de Marcos Knight, récemment recruté comme pigiste médical, et Dylan Osetkowski, tous deux testés positifs au Covid-19. Ils ont été "placés à l’isolement pour une durée de 14 jours", précise le club, qui ajoute que "les tests des autres joueurs et de l’ensemble du staff, effectués dans le même temps, sont tous revenus négatifs".