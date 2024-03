Les Villeurbannais se sont inclinés 77-87 jeudi soir à la LDLC Arena face à Monaco, toujours invincibles contre l'Asvel.

Les soirées se suivent et se ressemblent pour l'Asvel en Euroligue. Ce jeudi soir, les Villeurbannais recevaient dans leur salle de la LDLC Arena leur bête noire, Monaco. Et la Roca Team a poursuivi son incroyable série d'invincibilité face aux Rhodaniens pour l'étendre à 10 matchs de suite. Les Monégasques se sont imposés 87-77 et enfoncent encore un peu plus l'Asvel dans cette triste campagne d'Euroligue.

Depuis juin 2022 et la finale de championnat, l'Asvel n'a plus remporté le moindre match contre Monaco. Ce jeudi soir, devant quasiment 9000 spectateurs réunis au sein de la toute nouvelle LDLC Arena, les hommes de Pierric Poupet ont bien cru mettre fin à cette malédiction. Après une entame de match compliquée, les Rhodaniens ont fait trembler les joueurs de la Principauté.

Une 25e défaite en 32 rencontres

Mais face à Elio Okobo, auteur de 16 points, les Villeurbannais ont fini par sombrer, une nouvelle fois en Euroligue. Devant au score jusqu'à la demi-heure de jeu, l'Asvel a ensuite vu les Monégasques prendre les commandes de la partie. Comme trop souvent, les Villeurbannais se sont finalement écroulés dans les derniers instants du match, encaissant une 25e défaite en 32 rencontres cette saison en Euroligue.

De son côté, grâce à cette victoire, Monaco conforte sa place dans le Top 4 de la compétition, synonyme d'avantage de terrain en play offs. L'Asvel se déplacera samedi soir sur le parquet de Strasbourg en championnat.