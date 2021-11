Lyon : trois personnes blessées dans un incendie d’appartement 

L’incendie qui s’est déclaré dans un appartement du 3e arrondissement de Lyon, samedi 20 novembre dans la soirée, a blessé une femme, un enfant et un homme plus grièvement.

Il était environ 20h30, samedi 20 novembre, lorsque les pompiers sont intervenus rue Danton, dans le 3e arrondissement de Lyon, pour un feu d’appartement. L’incendie s’est déclaré au 1er étage d’un immeuble, qui en compte cinq, nécessitant l’utilisation de deux lances à eau pour l’éteindre, rapporte Le Progrès.

L’appartement en question et celui situé à l’étage supérieur ont dû être évacués, alors qu’une femme et un enfant ont été légèrement blessés et qu’un homme a été brûlé plus grièvement au niveau des mains. Les familles des deux appartements ont été relogées.