En cet ultime jour de campagne, Manuel Bompard, venu soutenir les candidats insoumis à Villeurbanne, s'en est pris à Hélène Geffroy, maire de Vaulx-en-Velin et Michèle Picard, maire de Vénissieux. Il les accuse d'être responsables de l'absence d'alliance entre l'union de la gauche et des écologistes avec LFI.

En ce vendredi matin, c'était 50 nuances de gauches sur le marché de Villeurbanne. Si la France Insoumise pouvait compter sur le soutien de Manuel Bompard, les autres listes de gauche aussi misaient sur ce lieu de rencontre. Deuxième au premier tour, l’ancien maire Jean-Paul Bret n’a pas dit son dernier mot. Il était aussi présent ce matin aux côtés de ses équipes venues distribuer des tracts, tous comme des soutiens de Cédric Van Styvendael (PS), candidat à sa propre succession.

C'est en véritable star que Manuel Bompard a été accueilli sur le marché Wilson, enchainant les selfies. Le député est venu apporter son soutien aux candidats à la mairie et à la métropole en les personnes de Mathieu Garabédian et Gabriel Amard pour la circonscription de Villeurbanne, et Florestan Groult, tête de liste à la Métropole. L'occasion d'annoncer un geste fort de la part de LFI qui a décidé de retirer sa liste sur la circonscription Lyon-Ouest menée par Malika Benarab-Attou. La tête de liste en a d'ailleurs dévoilé les raisons. "Nous allons retirer notre liste à Lyon ouest pour que le camp Aulas soit battu et que nous augmentions les chances des listes de gauche". Elle poursuit : "Nous sommes à un moment crucial. Est-ce qu’on laisse l'affairiste antisocial Aulas prendre la Métropole. J’invite les candidats de gauche à porter cette vision et cette politique là."

"Elles jouent le jeu de la terre brûlée"

Questionnés sur les alliances tuées dans l'œuf entre les écologistes et LFI à la Métropole de Lyon, Gabriel Amard et Manuel Bompard n'ont pas manqué de critiquer leurs désormais adversaires alors qu'ils gouvernent ensemble sur le mandat en cours (Florestan Groult est le vice-président chargé des sports). Selon le candidat insoumis sur la circonscription de Villeurbanne, il y a eu du dialogue, mais "Mr Bernard a répondu systématiquement que ce n'était pas dans ses moyens".

Manuel Bompard hausse le curseur et s'en prend "à l'irresponsabilité de deux personnes qui prennent le risque de voir cette Métropole basculer à droite." Ces deux personnes, le député les a citées : "c'est Madame Geffroy, maire de Vaulx-en-Velin et Madame Picard, maire de Vénissieux". "Face à l'irresponsabilité de deux personnes, nous sommes responsables pour des millions", attaque-t-il. Des propos corroborés par Florestan Groult, tête de liste LFI à la Métropole de Lyon. "Hélène Geoffroy et Michèle Picard jouent le jeu de la terre brûlée. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Insoumis sont la digue face à la droite et l’extrême droite." Après cette annonce, les représentants insoumis ont affirmé qu'il n'y aurait plus d'autres retraits de listes.

Focus sur la circonscription Lyon-Ouest

Au premier tour, le candidat Grand Coeur lyonnais Yann Cucherat (41,19 %) s'était largement imposé devant François Journy (Union de la gauche) qui n'a recueilli que 30,59 % des voix. A noter que la tête de liste LFI Malika Benarab-Attou, a obtenu 10,85 % des suffrages. Un retrait pourrait ainsi bénéficier à l'union de la gauche et des écologistes. Pour rappel, 11 sièges sont à pourvoir sur cette circonscription comprenant les 5e et 9e arrondissements de Lyon.