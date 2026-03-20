Le maire sortant Grégory Doucet et ses équipes, dont la maire sortante du 7e arrondissement, Fanny Dubot, ont tracté sur la place Saint-Louis ce vendredi.

A deux jours du second tour des élections municipales, le maire sortant Grégory Doucet était au marché de la place Saint-Louis pour tenter de convaincre les derniers électeurs.

Dernière journée de tractage pour les candidats aux élections municipales. Loi oblige, les différents groupes ont jusqu'à ce vendredi 20 mars, minuit, pour terminer leur "propagande" électorale. Après s'être rendu au marché des Etats-Unis hier, le maire sortant écologiste, Grégory Doucet, s'est rendu au marché de la place Saint-Louis dans le 7e arrondissement de Lyon ce matin : "Nous avons fait une campagne de proximité depuis le premier jour de cette campagne et ce soir jusqu'à 23 h 59 vous nous verrez tous et toutes sur le terrain à la rencontre des Lyonnais", a alors affirmé le candidat.

Sur place pour cette énième journée de tractage, le candidat et ses équipes ont été plutôt bien accueillis : "On vote pour la gauche ce week-end", glisse un habitant du 7e. "Je me suis même habillée en vert regardez", s'amuse une autre. "Je vois le travail qui a été fait à la mairie et à la Métropole et je trouve qu'ils ont très bien fait les choses, donc nous n'allons pas changer une équipe qui gagne" témoigne quant à lui un retraité.

🔴⚫️ Le maire de Lyon est lui aussi arrivé sur le marché de la place Saint Louis pour tracter #municipales2026 #Lyon pic.twitter.com/PpzMNdHcmM — Lyon Capitale (@lyoncap) March 20, 2026

"Les gens comprennent qu'il s'agit d'une fusion technique"

Seul point d'ombre qui semble troubler quelques électeurs : l'alliance avec les Insoumis. Face à ces réactions, le maire sortant tient à rassurer : "Cet accord est juste un accord pour l'élection, après LFI ne siégera pas dans l'exécutif et le programme qui sera mis en place à partir du 23 mars, c'est celui de l'Union de la gauche et des écologistes", explique Grégory Doucet à une Lyonnaise réticente à l'accord. "D'accord, bon, nous allons faire avec et nous allons choisir le moins pire", déplore-t-elle.

Malgré ces remarques, Grégory Doucet reste confiant : "Ca arrive que des gens nous interrogent, mais systématiquement, quand nous prenons le temps d'expliquer, les gens comprennent aisément qu'il s'agit d'une fusion technique". Il poursuit : "Il n'y aura qu'un seul bulletin pour la gauche à Lyon ce dimanche et puis une fois les résultats passés, chacun reprendra ses billes."

🔴⚫️ Grégory Doucet tente de rassurer des électeurs inquiets de l’alliance avec LFI : « LFI ne siégera pas dans l’exécutif » insiste le maire sortant pic.twitter.com/qUlVhk0jWM — Lyon Capitale (@lyoncap) March 20, 2026

Le maire interpellé sur la problématique de la sécurité

Lors de sa déambulation, l'élu écologiste a également été interpellé sur la problématique de la sécurité : "Je souhaite vous parler parce que rien n'a été fait pour nous, riverains de la place Mazagran", a alors déploré une habitante du secteur touché par le narcotrafic. Ce à quoi le candidat a répondu : "Nous avons renforcé la présence policière et mis en place des caméras de vidéosurveillance, mais je suis d'accord avec vous, il faut aller plus loin." Pour cela, Grégory Doucet compte notamment créer une brigade contres les incivilités et renforcer les équipes de police municipale s'il est réélu : "Nous savons que les dépôts d'ordures, les tags, viennent pourrir la vie des riverains, donc c'est ici que nous allons agir avec une brigade dédiée", précise le maire sortant.

Comme son principal adversaire Jean-Michel Aulas, Grégory Doucet à jusqu'à ce soir minuit pour tenter de convaincre ses derniers électeurs. Le verdict final sera donné dimanche 22 mars, à l'issue du dépouillement des urnes.

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