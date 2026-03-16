Actualité
mairie de villeurbanne
Mairie de Villeurbanne. (Image d’illustration) @WilliamPham

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Villeurbanne

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription de Villeurbanne.

    17 sièges à pourvoir

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 87509

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    SPARTACUS FRANCECorinne FERRETTI
    1,13%
    Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des EcologistesBruno BERNARD35,13%
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDREGérald CANON11,68%

    Lutte Ouvrière - Le camp des travailleursNadia BOUHAMI
    1,59%
    Métropole insoumise pour faire mieux à VilleurbanneGabriel AMARD17,72%

    DIDIER VULLIERME AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNEDidier VULLIERME
    15,04%
    GRAND COEUR LYONNAISSylvie BLES-GAGNAIRE
    17,71%
    à lire également
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 7e arrondissement de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    mairie de villeurbanne
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Villeurbanne 02:25
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 7e arrondissement de Lyon 02:16
    Mairie du 3e Lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 3e arrondissement de Lyon 02:14
    Jean-Michel Aulas / Grégory Doucet
    Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas avec 36,78% 02:12
    Mairie du 2e
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 2e arrondissement de Lyon 02:11
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : Samuel Soulier élu dans le 6e arrondissement de Lyon 02:10
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 9e arrondissement de Lyon 02:10
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 8e arrondissement de Lyon 02:09
    MAirie du 4e lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 4e arrondissement de Lyon 02:09
    Municipales 2026 : Thomas Rudigoz élu dans le 5e arrondissement de Lyon 02:07
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 1er arrondissement de Lyon 02:07
    Lyon : ce qu’il faut retenir du 1er tour des municipales 2026 02:05
    Grégory Doucet en pleine "remontada" 01:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut