Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Villeurbanne

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription de Villeurbanne.
17 sièges à pourvoir
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 87509
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|SPARTACUS FRANCE
|Corinne FERRETTI
1,13%
|Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes
|Bruno BERNARD
|35,13%
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Gérald CANON
|11,68%
|Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|Nadia BOUHAMI
1,59%
|Métropole insoumise pour faire mieux à Villeurbanne
|Gabriel AMARD
|17,72%
|DIDIER VULLIERME AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE
|Didier VULLIERME
15,04%
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Sylvie BLES-GAGNAIRE
17,71%