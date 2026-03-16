Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Ouest

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix

A LA RECONQUETE! DE LA METROPOLE LYON Pascal PINOT

1,47%

525

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Anne-Marie CHAMBON

1,18%

424

LYON C'EST MAINTENANT Frederic DUVAL

3,11%

1113

Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise Malika BENARAB ATTOU

10,85% 3887



Grand Coeur Lyonnais Yann CUCHERAT 41,19%



14756

Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes François JOURNY

30,59%

10957

Remettre la Métropole en Ordre Florian PATARD

8,77% 3141

