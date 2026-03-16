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Ciel nuageux à Lyon. Vue sur le palais de Justice et Fourvière (@CM)

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Ouest

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Ouest.

    11 sièges à pourvoir
    5e et 9e arrondissements

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 59885

    Taux d'absentions : 39,39%

    Votes blancs ou nuls : 1,30%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    A LA RECONQUETE! DE LA METROPOLE LYONPascal PINOT
    1,47%
    525
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursAnne-Marie CHAMBON
    1,18%
    424
    LYON C'EST MAINTENANTFrederic DUVAL
    3,11%
    1113
    Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumiseMalika BENARAB ATTOU
    10,85%    		3887
    Grand Coeur LyonnaisYann CUCHERAT41,19%

    14756
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesFrançois JOURNY
    30,59%
    10957
    Remettre la Métropole en OrdreFlorian PATARD
    8,77%    		3141
    La métropole avec vous !Cedric ROUSSET
    2,84%    		1018
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