Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Ouest

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Ouest.
11 sièges à pourvoir
5e et 9e arrondissements
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 59885
Taux d'absentions : 39,39%
Votes blancs ou nuls : 1,30%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|A LA RECONQUETE! DE LA METROPOLE LYON
|Pascal PINOT
1,47%
525
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Anne-Marie CHAMBON
1,18%
424
|LYON C'EST MAINTENANT
|Frederic DUVAL
3,11%
1113
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise
|Malika BENARAB ATTOU
10,85%
|3887
|Grand Coeur Lyonnais
|Yann CUCHERAT
|41,19%
14756
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|François JOURNY
30,59%
10957
|Remettre la Métropole en Ordre
|Florian PATARD
8,77%
|3141
|La métropole avec vous !
|Cedric ROUSSET
2,84%
|1018