Villeurbanne : Cédric Van Styvendael officiellement candidat à sa réélection lors des municipales 

Le maire PS sortant Cédric Van Styvendael est officiellement candidat aux élections municipales 2026 de Villeurbanne. Seul candidat, il a logiquement été choisi par les électeurs jeudi 6 novembre.

C’est officiel, le maire sortant de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, est candidat à sa réélection pour les municipales de 2026. Seul candidat en lice, l’édile PS a donc logiquement été choisi par les militants socialistes jeudi 6 novembre, à 94 voix pour, 3 abstentions et un vote blanc, sur les 98 votes comptabilisés, indiquent nos confrères du Progrès. Il sera à la tête d’une union de gauche composée de socialistes, écologistes, communistes et membres de Place publique.

Candidat désigné pour les métropolitaines

Vice-président à la Culture de la Métropole de Lyon, l'édile a également été désigné candidat PS pour la circonscription de Villeurbanne lors des élections métropolitaines de 2026.

L’ancien maire de la commune jusqu’en 2020, Jean-Paul Bret a, quant à lui, déclaré que, s'il se présentait pour les municipales, ce dernier conduirait "une liste de gauche avec des socialistes et quelques autres sensibilités", sans pour autant se rallier à son parti. À Villeurbanne, la gauche sera donc divisée puisque la France Insoumise fera également cavalier seul avec son propre candidat Mathieu Garabedian.

