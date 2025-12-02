Actualité
Villeurbanne : 58 caméras de vidéoprotection supplémentaires bientôt déployées

  • par Loane Carpano

    • Alors que la mairie de Villeurbanne avait décidé de doubler son parc existant de caméras de vidéoprotection pour le porter à 410, 58 caméras supplémentaires seront finalement déployées.

    La Ville de Villeurbanne devrait encore augmenter son nombre de caméras de vidéoprotections d'ici fin 2025-2026. Alors que le conseil municipal avait voté en 2024, une demande de subvention de l’État pour un nouveau doublement du nombre de ces caméras, ce ne sont pas 410, mais bien 468 caméras qui surveilleront les rues de Villeurbanne d'ici 2026.

    Selon les informations du Progrès, la ville devrait ainsi se doter de 170 flux et de deux caméras nomades supplémentaires entre la fin d'année 2025 et l'année 2026. Le nombre total de caméras grimpera alors à 468 caméras, soit 58 de plus que prévu en 2024.

    La note de 912 000 euros établie en 2024 devrait donc être revue à la hausse. Pour rappel, le doublement des caméras de surveillance devait être financé à hauteur de 412 000 euros par la Ville et de 500 000 euros par l'Etat à travers son Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

    Le nombre de caméras multiplié par quatre

    Avant l'arrivée de Cedric Van Styvendael au poste de maire en 2020, Villeurbanne comptait 105 flux vidéos. En six ans de mandat, le maire socialiste aura quasiment quadruplé le nombre de caméras dans sa commune, le portant à 468 d'ici 2026.

    Si toutes les caméras ne sont pas encore installées, Villeurbanne dispose d'ores et déjà de 296 flux vidéos actifs, répartis sur 70 sites. A noter que 88 nouvelles caméras ont été mises en service sur dix-sept points depuis 2025.

