Lyon : une formation en externat ouverte pour les policiers adjoints

L'hôtel de police de Montluc à Lyon accueille depuis ce lundi 20 policiers adjoints pour une formation de quatre mois.

L'hôtel de police de Montluc à Lyon accueille depuis le 1er décembre 20 policiers adjoints de la 155e promotion pour une formation en externat d'une durée de quatre mois. Ce format, proposé pour la première fois dans la région, permet de former les futurs policiers adjoints au plus près de leur lieu de vie.

Les élèves suivront "les mêmes modules et les mêmes épreuves de certification que leurs homologues en école", indique la préfecture du Rhône. La formation sera assurée par les formateurs du Service zonal du recrutement et de la formation, du Service départemental de la Direction interdépartementale de la Police nationale du Rhône, avec l'appui de l'École nationale de police de Chassieu et de l'Académie de Police.

Ce dispositif, soutenu par la préfecture de zone de défense et de sécurité Sud-Est, vise à "élargir le vivier de candidats et faciliter l'accès au métier de policier adjoint", indiquent les services de l'État. Il s'inscrit dans la stratégie de la Direction zonale pour renforcer l'attractivité du métier et atteindre les objectifs de recrutement. Au terme de leur formation, les élèves rejoindront les services opérationnels pour participer aux patrouilles, à l'assistance aux victimes, à la gestion de situations de conflit, aux contrôles routiers ou encore à l'accueil du public dans les commissariats.