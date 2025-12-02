Actualité
Policier au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Policier au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Lyon : une formation en externat ouverte pour les policiers adjoints

  • par La rédaction

    • L'hôtel de police de Montluc à Lyon accueille depuis ce lundi 20 policiers adjoints pour une formation de quatre mois.

    L'hôtel de police de Montluc à Lyon accueille depuis le 1er décembre 20 policiers adjoints de la 155e promotion pour une formation en externat d'une durée de quatre mois. Ce format, proposé pour la première fois dans la région, permet de former les futurs policiers adjoints au plus près de leur lieu de vie.

    Les élèves suivront "les mêmes modules et les mêmes épreuves de certification que leurs homologues en école", indique la préfecture du Rhône. La formation sera assurée par les formateurs du Service zonal du recrutement et de la formation, du Service départemental de la Direction interdépartementale de la Police nationale du Rhône, avec l'appui de l'École nationale de police de Chassieu et de l'Académie de Police.

    Ce dispositif, soutenu par la préfecture de zone de défense et de sécurité Sud-Est, vise à "élargir le vivier de candidats et faciliter l'accès au métier de policier adjoint", indiquent les services de l'État. Il s'inscrit dans la stratégie de la Direction zonale pour renforcer l'attractivité du métier et atteindre les objectifs de recrutement. Au terme de leur formation, les élèves rejoindront les services opérationnels pour participer aux patrouilles, à l'assistance aux victimes, à la gestion de situations de conflit, aux contrôles routiers ou encore à l'accueil du public dans les commissariats.

    à lire également
    Caméra de Surveillance à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Villeurbanne : 58 caméras de vidéoprotection supplémentaires bientôt déployées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Caméra de Surveillance à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Villeurbanne : 58 caméras de vidéoprotection supplémentaires bientôt déployées 10:07
    Policier au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : une formation en externat ouverte pour les policiers adjoints 09:33
    bus, TCL, Lyon, transports en commun
    Lyon : TCL déploie un dispositif XXL pour accompagner la Fête des Lumières 08:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi 08:22
    Lyon : Le Français Thibault Gonzales sacré champion du monde de pâté-croûte 08:08
    d'heure en heure
    Coupe de France : l'OL fera face au FC Saint-Cyr en 32e de finale 07:44
    Saône crue Lyon
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues 07:32
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi nuageux avant le retour de la pluie à Lyon 07:15
    La nouvelle bande dessinée Les Sept Merveilles de Lyon, publiée par Lyon Capitale
    "Les Sept Merveilles de Lyon" : la nouvelle BD qui célèbre le patrimoine lyonnais 07:00
    Restaurant Casabéa
    Lyon : victime d'une explosion, le restaurant Casabea rouvre ce lundi 01/12/25
    Colocation inclusive ALGED
    "J'apprends l'autonomie" : une colocation inclusive ouvre ses portes à Lyon 01/12/25
    Une rixe dans une commune près de Lyon, une personne blessée au couteau 01/12/25
    Lyon : Jugé pour des viols, un ex-opérateur du Samu reconnait une partie des faits 01/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut