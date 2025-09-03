En juin dernier, la Ville de Lyon avait annoncé le déploiement, d'ici la fin du mandat, de 60 nouvelles caméras fixes. Deux tiers de ces nouvelles caméras seront installées d'ici la fin d'année 2025 dans plusieurs quartiers de la ville.

C'est l'une des promesses de Grégory Doucet qui avait fait le plus réagir ces derniers mois. En juin dernier, lors du dernier conseil municipal de la Ville de Lyon, une délibération avait été prise pour l'installation de 60 caméras de vidéosurveillance d'ici 2026. Quelques semaines après ce vote, on en sait un peu plus sur le déploiement de cette nouvelle flotte de caméras.

Trois quartiers ciblés en priorités

Sur les 60 nouvelles caméras fixes, qui viendront s'ajouter aux 571 caméras déjà présentes un peu partout à Lyon, deux tiers seront ainsi installées d'ici la fin de l'année 2025. Un "déploiement rapide" selon la Ville qui a déjà débuté depuis le mois de juin. Plusieurs caméras ont ainsi été installées, ou sont en passe de l'être, dans certains quartiers de Lyon : Part-Dieu/Béaudier, Bellecour et les haltes fluviales.

Ces premières caméras ont principalement été installées en utilisant les câbles de connexions existants, pour un déploiement plus rapide. "Dans les quartiers où il faut débuter l'installation de 0, cela va prendre un peu plus de temps" nous glisse la municipalité.

90 caméras installées sur le mandat

La deuxième tranche d'installation des 20 dernières caméras aura lieu au début de l'année 2026. "Le calendrier précis sera établi dès l'attribution du nouveau marché, qui prendra effet le 1er janvier 2026" précise la Ville, qui ne souhaite pas communiquer en détail sur les lieux d'installation de ces dernières caméras. Dans la délibération votée en juin dernier, la municipalité expliquait vouloir déployer ces caméras "dans les secteurs en mutation" mais également " aux abords de certains établissements scolaires, de parcs, de lieux communautaires et de culte, et de sites touristiques."

Au total, à la fin du mandat actuel de la mairie écologiste, en mars 2026, 631 caméras fixes devraient être en service à Lyon et 30 caméras nomades, toutes acquises depuis 2020. Soit un total de 90 caméras installées depuis l'arrivée aux responsabilités de Grégory Doucet et son équipe. Le budget alloué à l'extension du parc de caméras fixes, annoncée en juin dernier, est de 962 000 euros, auquel il faut ajouter 738 000 euros pour la maintenance annuelle et au renouvellement d'un cinquième du parc effectué chaque année.

