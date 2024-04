Valentin Lungenstrass est adjoint à la Ville de Lyon en charge des mobilités. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le bilan de la "Ville à 30 km/h" mis en place à Lyon.

Valentin Lungenstrass donne les premières grandes lignes du bilan sur les accidents : "On est satisfait des résultats. On a, entre 2019 et 2023, une baisse de 37% des accidents à Lyon, donc c'est positif. On a aussi une accélération avec la "Ville 30". Entre 2022 et 2023, on a encore une baisse continue de 19% des accidents. Vis-à-vis de ça, effectivement, les objectifs sont atteints. Il faut rester prudent parce que les questions d'accidentalité, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est fragile. Mais on est plutôt sur la bonne voie et ça, c'est positif."

Il poursuit en donnant le détail sur les chiffres : "Quand on est à 50 km heure ou quand on est percuté à 30 km heure, c'est l'équivalent de tomber du troisième étage d'un immeuble ou du premier. On voit bien qu'il y a une différence. On voit que ça baisse sur chaque mode de déplacement dans l'absolu, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et effectivement, sur les piétons, et notamment sur les scooters et motos, c'est là où ça baisse le plus. Sur les piétons, on est presque à moins 50% d'accidents entre 2019 et 2023, ce qui est l'objectif aussi."

Plus de détails dans la vidéo sur l'impact sur les accidents de vélos, sur les possibilités d'élargissement du dispositif sur les rues encore à 50 km/h, et sur la piétonnisation de Lyon.

La retranscription complète de l'émission :

Aujourd'hui, on va parler de mobilité, on va parler de la ville à 30 km heure à Lyon. Pour en parler, nous recevons Valentin Lungenstrass qui est adjoint à la ville de Lyon en charge des mobilités. Justement, bonjour Valentin Lungenstrass. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez fait le bilan de la première année de la ville à 30 km heure. Quel est ce bilan dans les grandes lignes ?



La ville 30, c'est évidemment d'abord l'objectif de la sécurité routière, améliorer la sécurité routière. Pour le coup, on est satisfait des résultats pour l'instant. On a entre 2019 et 2023 une baisse de 37% des accidents à Lyon, donc c'est positif. On a aussi une accélération avec la ville 30. Entre 2022 et 2023, on a encore une baisse continue de 19% des accidents. Vis-à-vis de ça, effectivement, les objectifs sont atteints. Il faut rester prudent parce que les questions d'accidentalité, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est fragile. Mais on est plutôt sur la bonne voie et ça, c'est positif.



Si on rentre un peu dans le détail, est-ce qu'il y a des segments, les piétons, les vélos, les trottinettes, sur lesquels la baisse est la plus forte en termes d'accidents ? Malheureusement, se faire percuter à 50 km heure ou à 30 km heure, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a des segments où la baisse d'accidents est plus forte ?



Oui, il faut se rappeler, vous venez de le dire, quand on est à 50 km heure ou quand on est percuté à 30 km heure, c'est l'équivalent de tomber du troisième étage d'un immeuble ou du premier. On voit bien qu'il y a une différence. Vous avez raison aussi de poser la question de différence entre les modes de déplacement. On voit que ça baisse sur chaque mode de déplacement dans l'absolu, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et effectivement, sur les piétons, et notamment sur les scooters et motos, c'est là où ça baisse le plus. Sur les piétons, on est presque à moins 50% d'accidents entre 2019 et 2023, ce qui est l'objectif aussi. On souhaite effectivement protéger les piétons et la tendance est encourageante.



C'est une baisse qui est assez conséquente. Juste, vous avez dit, ça baisse sur tous les modes, même le vélo, alors que le nombre de vélos a presque doublé, il y a une grosse augmentation ces dernières années à Lyon. Même sur ce segment-là, les accidents de vélo, voiture ont baissé ?



Oui, tout à fait. En général, même les accidents de vélo selon l'Office national de la sécurité routière, trottinette ou vélo, d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a une fréquentation en augmentation, plus 50% notamment. Mais on a quand même dans l'absolu une baisse. Elle est moins forte forcément parce qu'on compense relativement. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de voir cette baisse dans l'absolu.



Et d'un point de vue écologique, est-ce qu'il y a un avantage à rouler moins vite en ville? Est-ce qu'on le perçoit aussi après dans ce bilan-là?



Alors l'objectif principal de la Ville 30, je le disais, c'est la sécurité routière. La plupart des études nous montrent aussi que ça peut apporter des gains en matière de bruit. C'est malgré tout très difficile à mesurer parce qu'évidemment, le bruit en ville, c'est pas juste le roulement des voitures, même si dans certains axes, ça peut être une partie importante. Et puis sinon, sur les questions de pollution de l'air ou autres, pareil, les études nous indiquent que ça devrait aller vers le mieux. Mais à mesurer, quand vous en parlez avec Atmos, c'est compliqué parce que forcément, vous avez en même temps cela, en même temps les alternatives à la voiture qui se développe, la circulation automobile qui baisse de 17% par rapport à 2019 dans l'hyper-centre. Voilà, donc c'est un tout en fait qui fait baisser la pollution de l'air, pas forcément tel ou tel.

Une mesure précise.

Ok, on comprend. D'un point de vue réglementaire, est-ce que c'est vraiment respecté parce qu'il n'y a pas de radars à tous les coins de rue? Est-ce que c'est quelque chose qui est respecté par les Lyonnais, cette baisse des vitesses? Vous avez des chiffres ou vous avez quelque chose là-dessus?



Oui, c'est un point important. Globalement, on a une baisse de la vitesse moyenne de quelques kilomètres-heure, de points de kilomètres-heure. Sinon, on a certains axes, effectivement, où ça baisse d'une manière plus conséquente de 10, 15 kilomètres-heure. Donc ça, c'est positif. Après, globalement, je pense qu'on le perçoit chacun quand on se balade dans la ville. C'est pas à tout moment et à chaque endroit qu'il y a un respect de la vitesse. Je pense qu'on en est tous témoins. Donc il faut continuer les efforts, effectivement, tant de rappel des règles qu'aux de contrôle, évidemment.



Il y aura plus de contrôle, d'ailleurs?



On a déjà fait plus de contrôles, en l'occurrence, en 2023. On était à 2000 opérations de contrôle. Opération de contrôle, ce sont des policiers municipaux qui sont en place pendant un temps donné. Il y en avait 1600 en 2022. Donc on a déjà une accélération. On va continuer évidemment ces efforts-là. Notre unité mobile de circulation est effectivement sur le terrain chaque jour pour faire des opérations de contrôle de vitesse.



Très bien. Et alors, aussi, sur les derniers axes routiers qui sont à 50 km heure, je pense au quai de Rhone, est-ce que ça pourrait, vu que le bilan est positif, est-ce que ça pourrait aussi passer ces endroits à 30 km heure, ces dernières rues qui sont encore à 50 km heure?



Pour l'instant, on avait fait le choix d'être effectivement à 84% des rues Lyonnaise qui sont passées à 30 km heure. Sur les autres axes, ça peut être une discussion avec la Métropole de Lyon, avec la préfecture aussi, sur est-ce que c'est pertinent à un moment donné. Il y a un certain nombre de ces axes qui feront aussi l'objet d'aménagements d'espaces publics. Donc peut-être que ce sera une opportunité. Après, c'est à voir. La porte est ouverte. Mais sans forcément avoir de changement à venir tout de suite.

Donc pas d'annonce pour l'instant sur les axes à 50 km heure. Avant de conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin des 6 minutes chrono, la piétonisation de la Presqu'île, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?



On est en avril 2024. Globalement, d'ailleurs, les apaisements de cœur de quartier avancent bien. Il n'y a pas que la Presqu'île, il y a aussi d'autres quartiers. Sur la Presqu'île, on avance bien. La zone à trafic limité qui continue à être instruite, on aura dans les prochains mois aussi la discussion sur les ayants droits de cette zone à trafic limité. Les nouveaux bus, les nouveaux trolleybus sont commandés pour apporter plus de confort et de capacité. Et puis on a aussi, vous le voyez en ce moment, des travaux d'espaces publics, des travaux pour entretenir les réseaux souterrains qui sont en cours. Certains vont démarrer aussi dans les prochaines semaines. L'ensemble du projet se met en œuvre et je pense qu'on est dans l'attente que ça soit le quoi pour juin 2025.



La date est notée. Merci beaucoup, Valentin Lungenstrass, d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur les mobilités, les transports de la ville de Lyon et du Grand Lyon sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.