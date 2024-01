La ville de Givors passera à 30 km/h début mars 

Au début du mois de mars, la ville de Givors deviendra la 24e commune de la Métropole de Lyon à généraliser le passage de la vitesse à 30 km/h dans ses rues.

À l’occasion d’un temps d’échange avec la presse sur l’évolution des mobilités dans la Métropole de Lyon, le vice-président de la collectivité en charge des mobilités, Fabien Bagnon, a dévoilé qu’une nouvelle commune de la Métropole de Lyon passerait prochainement en "Ville 30". Il s’agit de la ville de Givors, qui rejoindre début mars les 23 communes de l’agglomération qui ont fait le choix ces dernières années d’étendre la zone 30 à la quasi-totalité de leurs rues.

Le vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Mobilités n’a toutefois pas souhaité livrer plus de détails sur les évolutions à venir à Givors, laissant le soin au maire de la commune de préciser le dispositif. Comme pour d’autres villes passées à 30 km/h ces dernières années, certaines rues pourraient rester limitées à 50 km/h.

59% de la population de la Métropole est touchée

À date, selon les chiffres évoqués par Fabien Bagnon, "59% de la population de la Métropole" se trouve dans une zone couverte par le principe de la "Ville 30". Le dernier passage d’une ville de la Métropole à 30 km/h remonte au 30 septembre 2023, lorsque Villeurbanne avait décidé de sauter le pas. À l’époque Pauline Schlosser, l’adjointe déléguée aux déplacements, à la mobilité, expliquait : "le passage en Ville 30 permettra de réduire le nombre d’accidents graves et de repenser le partage de l’espace public". De son côté, l’exécutif de la Ville de Lyon, qui avait adopté le principe de la Ville 30 en 2022, annonçait un an après une "baisse de 17 % des accidents, [une] baisse de 21 % des blessés hospitalisés, [une] baisse de 41 % des tués et [le] constat d’une diminution générale de la vitesse moyenne, y compris sur les axes restés à 50".

Quatre autres communes sont actuellement engagé dans le processus de transition et pourraient passer en Ville 30 d'ici la fin de l'année.

Lire aussi :