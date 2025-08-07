Actualité
Les défenseurs de la cause animale vent debout contre la tenue d'un salon du chiot à Villeurbanne

  • par Nathan Bigué

    • Un salon animalier est organisé à Villeurbanne le week-end du 6 et 7 septembre. Deux associations dénoncent sa tenue.

    Les 6 et 7 septembre prochains, un salon du chiot s'installera à l'espace Double Mixte à Villeurbanne. Ces rendez-vous controversés, durant lesquels de nombreux éleveurs sont présents pour vendre leurs jeunes animaux, sont notamment dénoncés par l'association Paz.

    "La tenue de salons où l’on expose les animaux comme des jouets que l’on achète est une honte alors que les abandons sont massifs. Chaque année, environ 200 000 chats et chiens sont abandonnés en France", déplore dans un communiqué l'association, qui réclame l'interdiction de ce salon.

    Et de rappeler que la loi du 30 novembre 2021 oblige à la signature d'un certificat d'engagement et de connaissance sept jours avant l'acquisition de chiens, chats, furets, lapins et lièvres. Or, ces salons "ont trouvé un moyen de contourner la loi" en antidatant le certificat, détaille Paz. Cette dernière demande donc à la préfecture du Rhône et à la Ville de Villeurbanne l'annulation de l'événement.

    Une pétition lancée en ligne

    Contacté par l'association, le propriétaire de l'espace rappelle que ce salon du chiot est bel et bien autorisé par la préfecture et dit rester sensible au traitement des animaux. La Ville de Villeurbanne, elle, précise à Lyon Capitale que cette décision n'est pas de son ressort, l'événement se déroulant dans un lieu privé et non municipal.

    Par ailleurs, l'association de protection animale Argos42 a lancé une pétition contre la tenue de cet événement. Plus de 16 000 signatures ont à ce jour été enregistrées. En 2021, trois associations avaient déjà appelé à un rassemblement devant le Double Mixte contre l'organisation d'un salon du chiot.

