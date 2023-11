Vénissieux : plus de trois kilos de drogue ont été saisis aux Minguettes

Plus de trois kilos de drogue ont été saisis ce jeudi à Vénissieux. (@Préfecture du Rhône sur X)

Une opération de lutte contre le trafic de drogue menée jeudi à Vénissieux a permis la saisie de plus de trois kilos de drogue.

Plus de trois kilos de drogues ont été saisies ce jeudi lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants menée dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, en présence de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, Juliette Bossart-Trignat.

La descente a été menée en fin d'après-midi par des équipages de la brigade anticriminalité et de la brigade spécialisée de terrain de Vénissieux. C'est dans un logement vide que plus de 3 kilos de cannabis et 50 grammes de cocaïne ont été saisis.