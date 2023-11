Sélection musicale : ces quatre concerts qu'on vous conseille en novembre à Lyon

Folk, pop, synthé et rock alternatif. C’est le choix de notre chroniqueur musical pour le mois de novembre.

J.E. Sunde

Quelle chose étrange que d’être un adulte ! C’est un peu ce que s’est dit le folkeux américain (de Minneapolis) J.E. Sunde au moment de composer son dernier album en date, Alice, Gloria and Jon.

Un sentiment qu’il a donc pris soin de décortiquer (sur les plans les plus triviaux comme les plus spirituels) sur un disque qui n’hésite pas à s’éloigner du folk pour croiser le krautrock et la pop synthétique d’une manière générale (on se surprendrait presque parfois à taper du pied).

Sur ce tapis, Sunde pose sa voix particulièrement touchante qu’il faut absolument aller applaudir en concert.

Le 7 novembre, au Marché Gare

Moog Project

Synthétiseur culte au son inimitable, l’orgue Moog (du nom de son inventeur) tient une place considérable dans l’histoire de la pop.

C’est à lui que Thierry Maillard, pianiste et compositeur de jazz, a décidé de consacrer ce spectacle. À lui et à Supertramp dont il reprend les tubes au Moog.

Ce qui n’est pas sans rappeler un délicieux projet des années 90 mené par un zinzin intersidéral nommé Roger Manning, The Moog Cookbook, dont la raison sociale était de reprendre les grands tubes du rock au moyen de ce même instrument. Rien que pour ça, on signe pour ce concert, même si le projet a l’air légèrement plus sérieux.

Le 11 novembre, au Briscope

Ludwig von 88

Régulièrement, ce qu’on nommait jadis le rock alterno (pour alternatif) fait renaître de ses cendres l’une de ses figures de proue.

Reformé en 2016, Ludwig von 88 est de ceux-là qui face à l’urgence d’un monde qui part en quenouille, en cacahuète ou en vrille (voire les trois à la fois) continue de vouloir faire rendre gorge au grand Capital (qui s’en moque comme d’une guigne) à grands coups de crêtes ramollies.

Sur leur dernier album, L’Hiver des crêtes, justement, porté par ce mélange éternel d’envie d’en découdre et d’amour de la blague ras des pâquerettes, on trouve des titres comme Gilbert contre l’univers ou L’Amour est un crapaud qui pue. Ce qui n’est pas faux.

Le 17 novembre, au CCO La Rayonne

Explosions in the Sky

Dans l’univers post-rock, ce genre instrumental à vertu ascensionnelle et cathartique, on compte deux références se plaçant bien au-dessus des autres : les Canadiens de Godspeed You ! Black Emperor et les Texans d’Explosions in the Sky.

Sans doute les gars d’Austin sont-ils davantage versés dans un élan cinématographique, eux qui ont composé quelques magnifiques BO, dont une, inoubliable, pour la série Friday Night Lights. Et c’est évidemment en concert que se mesure toute l’étendue du pouvoir de cette musique qui fait se dresser les poils sur les bras et le reste du corps. Faisant de chacun des concerts du groupe un événement.

Le 18 novembre, à l’Épicerie Moderne