Saône-et-Loire : le festival de magie de Mâcon revient ce week-end

Pour la 8e édition du "Festival des arts magiques", des magiciens venus de toute la France ensorcelleront les Mâconnais du 3 au 5 novembre.

À partir de vendredi soir et jusqu'à dimanche, le Théâtre de Mâcon accueillera une quinzaine de spectacles en tous genres. Entre ventriloquie, illusion, mime, spectacle d'oiseaux ou animations pour enfants, le festival propose un large panel de tours de magie.

De grands noms de la prestidigitation

Pour cette nouvelle édition, Mâcon propose aux spectateurs un "Grand gala de magie", réunissant plusieurs magiciens primés et reconnus en France comme à l'international. Seront notamment présents Jean-Philippe Loupi, Nestor Hato, Christian Gabriel et Cyril Delaire, tous participants à l'émission "Le plus grand cabaret du monde".

La plupart des représentations du week-end sont gratuites et accessibles à tous. Cependant, certains spectacles se font à places limitées et nécessitent une réservation préalable. Les informations sont à retrouver sur le site de la ville.

Pour les grands férus de magie, le Fort de Bron accueille ces 4 et 5 novembre le festival de sorcellerie Yggdrasil, un évènement immersif à mi-chemin entre Halloween et Noël.