Portée par les Toques Blanches Lyonnaises et la Fondation Saint-Irénée, l’opération “La Soupe des Toqués” revient cet hiver dans une version XXL : 40 chefs prépareront chaque jour 40 litres de soupe destinés aux personnes sans-abri de la métropole de Lyon.

Lancée l’an dernier, l’initiative solidaire “La Soupe des Toqués” prend une nouvelle dimension pour l’hiver 2025-2026. Du 17 novembre au 19 décembre puis du 12 au 30 janvier, un chef des Toques Blanches Lyonnaises réalisera quotidiennement une soupe gastronomique, ensuite distribuée par cinq associations locales à celles et ceux qui vivent dans la rue ou en grande précarité.

À l’origine du projet, le chef Christophe Marguin souhaite offrir “un peu de chaleur et d’excellence culinaire” aux plus vulnérables à l’approche des fêtes. Un geste d’autant plus nécessaire qu’on comptait plus de 3 000 personnes sans-abri à Lyon l’an passé.

La Fondation Saint-Irénée coordonne l’opération avec ses partenaires, dont le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, la Fraternité Lyon Centre ou encore les Petits Frères des Pauvres, qui assureront chaque jour la collecte et la distribution. Grâce à l’engagement de 40 chefs et d’un solide réseau associatif, cette initiative entend faire de la soupe un véritable plat d’exception, symbole de solidarité dans un hiver souvent rude pour les plus fragiles.