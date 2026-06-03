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Illustration Police Municipale (@Vincent Guiraud)

Vaulx-en-Velin : après l'incendie volontaire, un suspect arrêté dans un buisson

  • par Romain Balme

    • Après un incendie volontaire à Vaulx-en-Velin, un suspect a été interpellé dans un buisson. Connu des services de police, il a été placé en garde à vue.

    Ce n'est pas une première pour ce logement situé dans le quartier Pont-des-Planches à Vaulx-en-Velin. Ce mardi 2 juin, une habitation de la rue Paul Teste a été une nouvelle fois touchée par un incendie d'intimidation. Aux alentours de 3 heures du matin, deux individus ont jeté une bombe sur la porte d'entrée. Selon le Progrès, la police intervient rapidement, alertée par le résident.

    Arrivées sur place, les forces de l'ordre découvrent une trottinette abandonnée à côté d'un hôtel, non loin de l'habitation incendiée. C'est en fouillant le secteur que la police finit par interpeller un individu caché dans un buisson. Domicilié à Vaulx-en-Velin et âgé de 25 ans, le suspect est déjà défavorablement connu des services de police. Il a été placé en garde à vue.

    A noter qu'à la mi-mai, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, relevait 70 actes d’intimidation liés au trafic de stupéfiants cette année dans la région lyonnaise, soit un chiffre équivalent à toute l’année 2025.

    Lire aussi : Lyon sous le feu du narcotrafic : jusqu’où ira l’escalade ?

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