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À côté de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, il transforme son jardin en parking payant avant d’être arrêté

  • par LR

    • Le 26 mai, la police a interpellé deux individus suspectés d’avoir fait payer des voyageurs pour garer leurs voitures dans leur jardin transformé en parking, situé à proximité de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

    L’affaire remonte en septembre 2025 lorsque des officiers de police contrôlent un homme au volant d’un véhicule utilisé pour une activité de parking avec navette. Selon nos confrères d’actuLyon, les forces de l’ordre ont alors découvert que le conducteur ne possédait d’aucun contrat de travail, ni du statut professionnel réglementaire. L’enquête menée en parallèle par la direction de la police nationale (DIPN) du Rhône a permis de découvrir la société St Exuparking et son activité totalement illégale.

    Trois suspects ont été identifiés : le patron, âgé de 37 ans, et deux "hommes de paille" (Ils représentent officiellement la société, mais n’ont aucun pouvoir de décision et cachent souvent l’identité du vrai patron : Ndlr). Situé à côté de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, leur jardin avait été transformé en parking illégal pour que les voyageurs puissent se garer.

    Les deux principaux suspects ont été interpellés le 26 mai dernier. Ils ne possédaient aucune autorisation de transport public de personnes, les chauffeurs n’étaient pas déclarés et des encaissements issus de plateformes sur différents comptes bancaires ont été découverts.

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