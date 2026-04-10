Une voiture percute violemment une piétonne dans le 7e arrondissement de Lyon

Peu après 12 heures, ce vendredi 10 avril, une voiture a percuté une piétonne sur l'avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Le choc aurait été assez violemment pour que la victime soit projetée sur plusieurs mètres. Selon nos confrères du Progrès, une voiture a violemment percuté une piétonne peu après 12 heures ce vendredi 10 avril sur l’avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Prise en charge par les secours, la victime âgée d’une quarantaine d’années a été transportée à l’hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances de cet incident qui aurait pu être dramatique.

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