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Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Une voiture percute violemment une piétonne dans le 7e arrondissement de Lyon

  • par LR

    • Peu après 12 heures, ce vendredi 10 avril, une voiture a percuté une piétonne sur l'avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Le choc aurait été assez violemment pour que la victime soit projetée sur plusieurs mètres. Selon nos confrères du Progrès, une voiture a violemment percuté une piétonne peu après 12 heures ce vendredi 10 avril sur l’avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Prise en charge par les secours, la victime âgée d’une quarantaine d’années a été transportée à l’hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances de cet incident qui aurait pu être dramatique.

    Lire aussi : Piétons tués à Caluire : Bastien Joint demande à ce que la Ville se constitue partie civile

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