Lyon : les voitures personnelles de policiers dégradées dans le 9e arrondissement

Durant le week-end de Pâques, plusieurs voitures personnelles de policiers ont été vandalisées dans le 9e arrondissement de Lyon.

Alors que les Lyonnais profitaient du week-end prolongé de Pâques, plusieurs agents de police ont eu la mauvaise surprise de découvrir leur véhicule personnel vandalisé dans la nuit du 4 au 5 avril. Les faits se sont déroulés à proximité du commissariat du 9e arrondissement, là où les voitures étaient stationnées. On peut notamment lire "ACAB" (De l’anglais "All cops are bastards", soit "Tous les flics sont des salauds" : Ndlr) gravé sur la carrosserie.

Selon nos confrères d'actuLyon, des plaintes ont été déposées.

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"La protection fonctionnelle doit être systématiquement mise en œuvre"

"Ces faits sont particulièrement inacceptables. Ils visent nos collègues engagés au quotidien pour la sécurité de tous, et s’attaquent à leurs biens personnels alors même qu’ils exercent leurs missions au service de la population", a dénoncé le syndicat UN1TÉ 69 sur ses réseaux sociaux, rappelant que le métier de policier "n’est pas un métier comme les autres : il expose, il engage, et il doit, en retour, bénéficier d’une protection à la hauteur des risques encourus."

Le syndicat rappelle ainsi "que la protection fonctionnelle doit être systématiquement mise en œuvre au bénéfice des agents victimes" et que l’État "a obligation de protéger ses policiers, non seulement sur le plan juridique, mais également dans leur quotidien professionnel."

À ce titre, les forces de l’ordre demandent des mesures "concrètes" et "immédiates", comme "la mise à disposition de places de stationnement sécurisées à proximité des services, afin de garantir la tranquillité des personnels lorsqu’ils sont en service" et que "tout soit mis en œuvre pour identifier rapidement les auteurs et que des réponses judiciaires fermes soient apportées."