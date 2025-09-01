Une voiture et plusieurs poubelles incendiées à Rillieux-la-Pape

Une patrouille de la police municipale à Rillieux La Pape

Une voiture et plusieurs poubelles incendiées ont nécessité l'intervention d'équipes de police à Rillieux-la-Pape samedi 30 et dimanche 31 août.

Une nouvelle série d'actes de vandalisme est survenue samedi 30 et dimanche 31 août à Rillieux-la-Pape.

Selon le Progrès, cette dernière aurait débuté samedi 30 août aux alentours de 22h30 lorsqu'une Peugeot 308 aurait été volontairement incendiée. La police se serait alors rendue sur place pour intervenir avant d'être la cible de huit individus cagoulés armés de pierres et de mortiers. En fuite, les malfaiteurs n'ont pû être interpellés.

Le lendemain, trois individus auraient cette fois-ci incendié plusieurs poubelles à l'angle de l'avenue de l'Europe et de l'Avenue des Nations. Une nouvelle fois, ces derniers ont pris la fuite avant l'arrivée de la police.

