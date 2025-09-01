Corps sans vie d'une mère et de ses deux enfants retrouvés à Villeurbanne : ce que l'on sait

Les trois corps sans vie ont été retouvés à Villeurbanne ce dimanche 31 août. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Une mère et ses deux jeunes enfants ont été découverts morts dimanche dans leur appartement de Villeurbanne. Les enquêteurs privilégient pour l’heure l’hypothèse d’un drame familial, sans intervention extérieure. Voici ce que l'on sait.

Une macabre découverte a eu lieu ce dimanche 31 août dans le centre de Villeurbanne, rue Charles-Montaland. Une mère de 37 ans et ses deux enfants, âgés de 4 et 6 ans, ont été retrouvés morts à leur domicile, selon des sources sécuritaires citées par l’AFP.

Les corps découverts par une amie

C’est une amie de la famille qui, appelée par les parents de la mère inquiets d'être sans nouvelles depuis vendredi, a ouvert l’appartement avant de prévenir la police. L'appartement est situé non loin du cours Tolstoï, dans un quartier résidentiel.

Selon nos confrères du Parisien, la mère de famille avait signalé dernièrement des violences de son ex-conjoint, père de ses enfants. Une procédure pour harcèlement sans violence avait été déposée en novembre 2024 contre le père. Elle avait alors fui l'Algérie, d'abord pour la Suisse, avant de s'installer il y a peu à Villeurbanne dans cet appartement du rez-de-chaussée qui appartenait à l'amie qui a fait la découverte des corps.

Aucune trace suspecte sur les corps

Sur place, les forces de l’ordre n’ont constaté ni effraction, ni trace suspecte laissant penser à une intervention extérieure. La porte de l'appartement était fermée de l'intérieur. Selon Le Progrès, une seringue a été retrouvée à proximité des cadavres par les enquêteurs, laissant penser qu'un produit létal aurait pu être administré aux victimes.

La piste d'un double homicide puis d'un suicide

Dans l’attente des autopsies, les enquêteurs privilégient l’hypothèse selon laquelle la mère aurait tué ses enfants avant de mettre fin à ses jours. Les corps ont été évacués de l’immeuble en fin d’après-midi, sous les yeux des habitants. Dans la foulée, le périmètre de sécurité autour de l'appartement a été levé vers 18h40 et l'appartement placé sous scellés.



