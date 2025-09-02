Actualité
Robin Gervais débrousailleur paysagiste Lyon
Capture d’écran du compte Instagram du paysagiste Robin Gervais

Edito. Herbes folles lyonnaises

  • par Guillaume Lamy

    • À Lyon, la rentrée n’apporte pas seulement son lot de cartables et de cahiers mais aussi ses querelles de trottoir. 

    Cette année, c’est un sécateur qui a déclenché la tempête. Robin Gervais, paysagiste indépendant, s’est filmé, au beau milieu du mois d'août, en train de débroussailler des espaces verts qu’il jugeait "abandonnés". Un geste banal, presque dérisoire : couper de l’herbe haute, ramasser des branchages.

    Dans le Lyon de 2025, ce geste a suffi à mettre le feu aux poudres. "À la limite du criminel" a tonné Pierre Athanaze, vice-président écologiste de la Métropole. Le crime ? Avoir sorti un sécateur sans l’autorisation de la collectivité. 

    Juridiquement, le VP n’a pas tort. Le domaine public appartient à tous mais n’est géré que par quelques-uns. La loi encadre strictement la taille des haies, l’entretien des friches, la préservation de la biodiversité. Débroussailler sans autorisation, c’est illégal. 

    Mais sérieusement : un paysagiste qui ramasse des ronces serait donc un délinquant en puissance ? Voilà où nous en sommes. Ce procès en criminalité dit tout du malaise politique actuel. 

    Derrière le sécateur de Gervais, il y a un citoyen qui exprime une colère : l’impression que la Ville ne prend plus soin de ses espaces communs. Et derrière la riposte de la Métropole, il y a des élus qui brandissent la règle comme un bouclier, persuadés que la biodiversité se protège à coups de textes et d’arrêtés. 

    Cette querelle en dit long sur l’époque. Car Lyon est devenue un terrain d’affrontements symboliques. Les militants écologistes l’ont bien compris : bloquer un pont, repeindre un panneau publicitaire, occuper un bâtiment désaffecté, tout est prétexte à frapper les esprits. L’an dernier, deux militantes ont jeté de la soupe sur un Manet au Musée des Beaux-Arts avant de se coller au mur. Illégal, choquant, mais efficace : on en a parlé partout. Comme on parle aujourd’hui du débroussaillage "criminel" de Robin Gervais.

    Au fond, la logique est la même : quand les institutions semblent sourdes, il reste le geste. Un geste qui choque, qui dérange, qui force le débat. La désobéissance civile n’est pas née hier : elle est devenue la grammaire politique d’une époque où la démocratie représentative paraît impuissante à répondre à l’urgence climatique sociale ou simplement urbaine.

    Alors que fait-on ? On condamne tous ces gestes — la soupe, le sécateur, le blocage de route — au nom du droit ? Ou on accepte d’y voir un signal : la société grince, la société étouffe, la société réclame qu’on l’écoute autrement ? Ce qui est criminel ce n’est pas un coup de débroussailleuse. C’est de laisser croire que la ville peut se gouverner sans ses habitants, sans leurs colères et sans leurs impatiences. 

    Ce qui est "criminel", c’est de transformer chaque contestation en affrontement, chaque initiative, en provocation. Lyon n’est pas une carte postale sous cloche. C’est une ville rugueuse, vivante, traversée de conflits. Et c’est précisément cela qui fait sa force. À condition de savoir entendre. À la croisée de la Saône et du Rhône, les idées doivent continuer de couler. Même quand elles débordent.

    à lire également
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Une voiture et plusieurs poubelles incendiées à Rillieux-la-Pape

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Robin Gervais débrousailleur paysagiste Lyon
    Edito. Herbes folles lyonnaises 06:30
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Une voiture et plusieurs poubelles incendiées à Rillieux-la-Pape 01/09/25
    viaduc_des_egratz_route_blanche_RN205_©ATMB
    Haute-Savoie : la descente des Egratz fermée jusqu'à novembre 01/09/25
    Lyon : l'une des meilleurs bières blanches au monde est produite par Ninkasi 01/09/25
    "Rentrée bradée" : le personnel du collège Morice Leroux à Villeurbanne menace d'une grève 01/09/25
    d'heure en heure
    train TER
    Ligne SNCF Lyon–Saint-Étienne : la grève des aiguilleurs suspendue 01/09/25
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Rhône : un homme mortellement heurté par un train, le trafic entre Tassin et Lozanne interrompu 01/09/25
    Le Président de Bernahcon
    Le Président de Bernachon fait son retour à L'Elysée 01/09/25
    Claire et Benjamin Pouzet
    La maire de Francheville choisie pour représenter les Lyonnais lors du Voeu des Echevins 01/09/25
    Xavier Odo
    Rhône : l'arrêté anti regroupements pris par cette commune suspendu par le tribunal 01/09/25
    ZFE vignette crit'air
    ZFE à Lyon : la dérogation pour les Crit'Air 3 entre en vigueur ce lundi 01/09/25
    Plan végétalisation Guilloux
    Saint-Genis-Laval : une nouvelle cour de récréation pour le groupe scolaire Guilloux 01/09/25
    UTMB
    Haute-Savoie : 829 abandons, une Lyonnaise sur le podium... le bilan de l'UTMB 2025 01/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut