Haute-Savoie : la descente des Egratz fermée jusqu'à novembre

Suite à l'éboulement mortel survenu sur la RN 205 à mi-chemin entre Chamonix et Passy, la descente des Egratz restera fermée jusqu'à novembre prochain.

La descente des Egratz (RN 205), permettant de relier la commune de Chamonix à celle de Passy en Haute-Savoie restera fermée jusqu'au mois de novembre. Prévisible, cette fermeture prolongée est annoncée aux suites de l'éboulement mortel survenu le 20 août dernier sur l'axe routier.

Selon les informations de Radio Mont-Blanc, les études menées sur place par les experts du service de Restauration des Terrains en Montagne auraient révélé l’existence d’instabilités résiduelles consécutives à l’éboulement. Des inspections approfondies et des mesures de sécurités complémentaires sont donc nécessaires à la réouverture de la route.

En attendant, les usagers de la RN 205 sont forcés d'emprunter le viaduc, exceptionnellement ouvert à la circulation dans les deux sens.

