Mercredi 21 janvier, les Villeurbannais venant d'avoir dix-huit ans se verront distribuer leur carte électorale, lors d'une soirée citoyenne organisée à l'Hôtel de Ville.

"Comment voter aux élections municipales ? ", "Quels sont les différentes étapes dans un bureau de vote ?" Afin de répondre à ces interrogations, la Ville de Villeurbanne organisera son annuelle cérémonie citoyenne mercredi 21 janvier, 18 h 30 à l'Hôtel de Ville. Pour l'occasion, chaque Villeurbannais ayant récemment eu dix-huit ans, obtiendra sa première carte électorale à l'issue d'un parcours de vote fictif, mettant en scène une fausse élection.

Des défis photos, des quizz, des ateliers dépouillements et plusieurs activités sont programmés tout au long de la soirée. Un "village de l'engagement" sera également installé pour permettre aux jeunes de s'informer sur les différentes formes d'engagement à leur disposition.

