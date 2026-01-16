Actualité
Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Municipales 2026 : la Ville de Lyon organise une série de réunions pour expliquer le mode de scrutin

  • par La Rédaction

    • En vue des élections municipales, d’arrondissement et métropolitaines de mars 2026, la Ville de Lyon lance une série de réunions publiques pour expliquer un mode de scrutin inédit pour les électeurs lyonnais.

    À l’approche des élections prévues les dimanches 15 et 22 mars 2026, la Ville de Lyon entend préparer les électeurs à une nouveauté de taille. En raison de la réforme du mode de scrutin spécifique à Lyon, Paris et Marseille, les Lyonnaises et les Lyonnais participeront pour la première fois à trois élections distinctes organisées simultanément dans un même bureau de vote.

    Élections municipales et métropolitaine à Lyon : la préfecture appelle à la mobilisation des citoyens

    Concrètement, chaque électeur devra effectuer trois parcours de vote différents, correspondant aux élections municipales, aux élections d’arrondissement et aux élections métropolitaines. Trois urnes seront installées dans chaque bureau, chacune associée à une enveloppe de couleur différente afin de bien distinguer les scrutins. Les élections municipales permettront d’élire les conseillers municipaux, qui désigneront ensuite le maire de Lyon. Les élections d’arrondissement serviront à élire les conseillers d’arrondissement, chargés d’élire leur maire. Enfin, les électeurs voteront pour les conseillers de la Métropole de Lyon, lesquels éliront leur président ou présidente.

    Pour accompagner cette évolution, la Ville organise des réunions publiques d’information dans chaque arrondissement entre le 19 janvier et le 3 février 2026, ainsi qu’une réunion en ligne le 29 janvier. Objectif : expliquer le fonctionnement de ce nouveau scrutin et permettre aux électeurs de s’y repérer. La majorité de ces rencontres est accessible librement, dans la limite des places disponibles.

